Milan, in attesa di Modric occhi ancora in Belgio: piace Karetsas, prezzo "alla Jashari"

Il Milan si prepara al rush finale in campionato: la matematica dice che si può ancora sperare di dare fastidio all'Inter nella corsa allo Scudetto, soprattutto con un derby ormai alle porte, anche se il primo obiettivo rimane chiaramente quello di blindare uno dei quattro posti che permettono di tornare a giocare la Champions League.

Che fa Modric?

La dirigenza rossonera pensa già al futuro ed in particolare a centrocampo qualche pedina potrebbe muoversi nel prossimo mercato estivo. La prima mossa sarà quella di capire cosa vorrà fare Luka Modric: in questi mesi ha fatto vedere di non essere venuto in Italia né per una passerella, né per strappare un ultimo contratto importante. La decisione se continuare o meno sembra essere in mano soprattutto a lui: il Milan proseguirebbe volentieri dandogli ancora le chiavi della mediana e della squadra.

Spunta Karetsas

Intanto spuntano nuovi nomi per il centrocampo del futuro del Diavolo. Come riporta Tuttosport oggi in edicola infatti, il Diavolo avrebbe messo gli occhi su Konstantinos Karetsas, 18enne nazionale greco, ma nato ed esploso in Belgio, al Genk. In questi anni ha giocato sia da trequartista che da ala destra. Il prezzo? Probabilmente servirebbe una cifra "alla Jashari", ovvero superiore ai 30 milioni di euro.