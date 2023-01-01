Genk, aumentano le pretendenti per Karetsas: Chelsea in pole, ma occhio al PSG
Il futuro di Konstantinos Karetsas sembra destinato a intrecciarsi con l’élite del calcio europeo. Il trequartista greco classe 2007, uno dei prospetti più luminosi emersi in Belgio, è sempre più vicino a lasciare il Genk al termine della stagione, con diversi top club pronti a contenderselo.
In prima fila c’è il Chelsea, deciso ad anticipare la concorrenza di Liverpool, Arsenal, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Il club londinese monitora con attenzione la crescita del giovane fantasista, che in Jupiler Pro League sta confermando numeri e personalità: 6 assist in 17 presenze stagionali, a cui si aggiunge un impatto già significativo anche a livello internazionale.
Karetsas vanta infatti 9 presenze e 3 gol con la Nazionale greca, un dato tutt’altro che comune per un 18enne. Arrivato al Genk nel gennaio 2024, è legato al club belga da un contratto fino al 2029, ma la sua valutazione continua a salire: il valore di mercato attuale è stimato intorno ai 28 milioni di euro, mentre negli ultimi mesi si è parlato di cifre potenziali comprese tra i 30 e i 45 milioni.
