Milan, Krunic protagonista a Verona: "Ho vissuto momenti di difficoltà ma ora mi sto riprendendo"

vedi letture

Rade Krunic, fra i migliori in campo oggi a Verona e autore del gol che ha sbloccato la partita con una splendida pennellata su punizione ha commentato a Sky: "Ci mancavano tanti giocatori importanti ma noi abbiamo fatto vedere un'altra volta che siamo una famiglia che nelle difficoltà sa esprimersi. Devo ringraziare la società che ha riposto fiducia in me. In passato ci sono stati momenti un po' brutti, sono stato male mentalmente, non avevo tanta fiducia in me ma mi sto riprendendo. Io mi ripeto sempre che posso aiutare la squadra, il mister lo sa che posso giocare in diversi ruoli e posso dare il massimo".