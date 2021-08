Milan, l'addio definitivo di Hauge scatterà alla salvezza dell'Eintracht Francoforte

Jens Petter Hauge è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte: il calciatore è arrivato dal Milan in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni: secondo quanto riferisce in Germania la Bild, l'obbligo di riscatto del giocatore norvegese scatterà non appena la squadra tedesca avrà conquistato la salvezza matematica.