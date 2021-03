Milan, la maledizione europea da sfatare: 9 anni fa l'ultima volta ai quarti di coppa

vedi letture

Entrare tra le prime otto di Europa League sarebbe un traguardo importantissimo per il Milan, da troppo tempo ai margini nelle competizioni continentali. È dalla stagione 2011-12 che i rossoneri non accedono a un quarto di finale, all'epoca fu in Champions League quando la squadra di Massimiliano Allegri eliminava col brivido l'Arsenal: al 4-0 di San Siro con tanto di gol finale di Zlatan Ibrahimovic. Al ritorno a Londra il Milan rischiò perdendo 3-0. Fu il Barcellona poi a eliminare il Diavolo. Restando in Europa League questa è la terza partecipazione da quando il torneo ha assunto questa denominazione e il massimo risultato sono gli ottavi di finale 2017/18, dove la squadra allora allenata da Rino Gattuso fu eliminata dall'Arsenal. Risalendo invece alla Coppa UEFA bisogna indietreggiare al 2001/02 per vedere il Milan almeno tra le prime 8: in quell'occasione la squadra di Carlo Ancelotti arrivò fino alle semifinali, poi eliminata dal Borussia Dortmund. È il miglior piazzamento nella competizione, ottenuto anche nel 1971/72.