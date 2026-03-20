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Milan, Leao salta il Torino: problema all'adduttore, non sarà neanche convocato
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Rafa Leao salterà la partita di domani contro il Torino. È questa la notizia dell'ultimo minuto che arriva da Milanello, col forfait dell'attaccante portoghese nella gara casalinga del Milan in programma questo sabato alle 18. Problema all'adduttore per il numero 10 del Diavolo, che viene da una settimana complicata dopo la lite con Allegri al momento del cambio contro la Lazio.
Al posto di Leao, neanche convocato, davanti ci saranno Fullkrug e Pulisic nella formazione rossonera.
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