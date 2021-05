Milan, Maignan: "Prenderò il numero 16. Rimarrà con me fino a fine carriera"

Mike Maignan, neo portiere del Milan, ha parlato alla tv ufficiale del club rossonero in merito anche al suo numero di maglia che sceglierà: "Numero 16, è il numero con cui ho iniziato, mi piace come suona MM16 (in francese, ndr). È una cosa che rimarrà con me fino alla fine della mia carriera”.

