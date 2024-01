Milan, Maignan sugli insulti razzisti: "Non doveva succedere, vincere era la miglior risposta"

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l'Udinese nella quale è uscito dal campo in segno di protesta per gli insulti razzisti ricevuti nel primo tempo: "Dopo una serata così di positivo c'è che abbiamo vinto ma è successo qualcosa che non doveva succedere. Hanno fatto il verso della scimmia e non è la prima volta che succede. Dobbiamo reagire così e fare denuncia alla Procura".

Cosa è successo?

"La nostra è una famiglia, ho sentito il sostegno di tutti. Siamo qua per giocare a calcio e dare tutto per i nostri tifosi, anch'io ero dispiaciuto di essere tornato negli spogliatoi. Poi abbiamo parlato e abbiamo deciso di tornare in campo per vincere questa partita".

Qual era il sentimento prevalente?

"Ero arrabbiato, non deluso, perché non è la prima volta che succede".

Cosa ti ha detto Ibrahimovic?

"Ibra mi ha detto di rimanere forte mentalmente e che vincere era la miglior risposta".

Anche gli avversari ti hanno sostenuto?

"Sì, anche i giocatori dell'Udinese mi hanno sostenuto, abbiamo fatto una bella partita dando tutto per vincerla, quella è la cosa importante. Siamo uomini, tutti hanno capito che non doveva succedere".

Cosa ti ha dato la forza di tornare in campo?

"Non volevo più giocare, l'ho detto a tutti ma siamo una famiglia e non potevo lasciare i miei compagni così".

Cosa vuol dire questa vittoria?

"Prendiamo più forza ma pensare allo scudetto è molto difficile. Inter e Juve stanno facendo molto bene, dobbiamo continuare a lavorare così. Abbiamo dimostrato di avere una grande mentalità, non molliamo mai".