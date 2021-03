Milan, Meite: "Dobbiamo imparare da questa gara. Giocando così ce la giochiamo con tutte"

vedi letture

Il centrocampista Soualiho Meitè ha commentato ai microfoni di Milan Tv l'eliminazione dall'Europa League arrivata questa sera: “Abbiamo fatto il massimo, loro non hanno dominato la gara, hanno tirato poco e segnato su un errore nostro. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio, ma non siamo riusciti a segnare e questo deve insegnarci qualcosa. Non è stato sufficiente quello che abbiamo fatto, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato per chiudere al meglio. Abbiamo una bella squadra e possiamo giocare alla pari con tutte le squadre e vincere”.