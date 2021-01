Milan-Meité pista calda, operazione da 8 milioni totali. Ma spunta anche l'interesse del Napoli

Soualiho Meité, come confermato ieri da Vagnati e Giampaolo, è in partenza dal Torino. Il centrocampista è ad un passo dal trasferimento proprio al Milan, per un’operazione che dovrebbe concludersi sulla base del prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 7 milioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, nelle ultime ore è uscito fuori anche l’interesse del Napoli per il centrocampista, anche se la pista rossonera resta a tutti gli effetti quella più calda e quella preferita dal giocatore stesso.