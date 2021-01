Meite verso l'addio al Torino, Giampaolo conferma: "Oggi non ha giocato perché è in partenza"

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha confermato l'addio ormai imminente di Soualiho Meïté ai microfoni di Raisport: "Questa sera non era a disposizione perché era in partenza. Poi non so...".

Sul mercato

"La classifica è preoccupante ma bisogna saperci convivere, le cose non si possono cambiare in un giorno. Il mercato è una cosa di competenza di Vagnati, è giusto che di queste cose parli lui perché ne ha le conoscenze: ho una rosa di venticinque giocatori, non mi esprimo sui possibili obiettivi per non mancare di rispetto ai ragazzi che alleno. Dire di chi ho bisogno sarebbe un atteggiamento irrispettoso, ho sempre agito in questo modo e continuerò a farlo".