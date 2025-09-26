Milan-Napoli è Allegri vs Conte, Capello: "Sanno adattarsi al materiale a disposizione"

Milan-Napoli è la sfida fra due allenatori vincenti e collaudati. Massimiliano Allegri da una parte, Antonio Conte dall'altra si daranno battaglia sportiva per portare a casa i tre punti e giocarsi i quartieri alti della classifica. I partenopei sono a punteggio pieno in vetta alla graduatoria mentre i rossoneri hanno perso la prima partita in casa contro la Cremonese ma poi hanno inanellato una serie positiva di tre vittorie consecutive senza incassare reti, quattro se ci aggiungiamo la gara di Coppa Italia contro il Lecce martedì scorso.

E proprio sul duello in panchina ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Fabio Capello: "Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A - ha sottolineato - mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi, quindi...

Il loro punto di forza? Avere le idee chiare. Sia Conte che Allegri hanno sempre in mano le loro squadre, pur non tenendo moduli fissi. Entrambi sanno essere flessibili, adattarsi al materiale a disposizione, senza pregiudizi tattici da talebani del pallone. Sono eccezionali nel dare una organizzazione e a riconoscere i calciatori. Anche quando devono farsi comprare i giocatori sul mercato".