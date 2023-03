Milan-Napoli, non solo Champions League: ci saranno tre incroci in (massimo) 17 giorni

Milan e Napoli si sfideranno in Champions League ai quarti di finale, nel derby italiano stabilito dal sorteggio di Nyon. Le due squadre però, nel mese di aprile, si affronteranno anche in campionato, per quello che sarà un vero e proprio antipasto della doppia sfida europea. Dopo la sosta, domenica 2 aprile, rossoneri e azzurri si troveranno infatti di fronte al Maradona per la ventottesima giornata di Serie A, prima dell'andata in Champions che verrà giocata o l'11 o il 12 dello stesso mese, con il ritorno fissato o il 18 o il 19 aprile. Saranno dunque tre gli incroci in massimo 17 giorni.

2 aprile: Napoli-Milan, Serie A

11 o 12 aprile: Milan-Napoli, Champions League

18 o 19 aprile: Napoli-Milan, Champions League