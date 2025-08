Milan, nessun'offerta concreta per Adli: il francese ha già rifiutato Russia e Qatar

Il futuro di Yacine Adli è sempre più lontano dalla prima squadra del Milan. Il centrocampista francese, rientrato dal prestito alla Fiorentina, ha iniziato la stagione allenandosi con il Milan Futuro di Massimo Oddo, segnale chiaro di come non rientri nei piani di Massimiliano Allegri per il nuovo anno e dell'intenzione della società meneghina di cederlo.

Reduce da un’annata positiva in viola, dove ha collezionato 35 presenze e 5 reti, Adli non è stato riscattato dalla Fiorentina, che ha preferito puntare su altri profili. Ora il classe 2000 è in cerca di una nuova sistemazione, ma il mercato finora non ha offerto soluzioni convincenti. Secondo quanto riferito oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, ci sono stati alcuni sondaggi in Serie A, in particolare da parte del Sassuolo, ma nessuna offerta concreta per l’acquisto a titolo definitivo, la formula che richiede il Milan stesso.

Le uniche proposte formali sono arrivate dal Qatar e dalla Russia, ma sono state immediatamente respinte dal giocatore, intenzionato a proseguire la sua carriera in contesti più competitivi. Il Milan, dal canto suo, resta in attesa di sviluppi, nella speranza che nelle prossime settimane possa arrivare l’offerta giusta per sbloccare una situazione che rischia di diventare un nodo ingombrante per la dirigenza rossonera.