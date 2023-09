Milan-Newcastle, formazioni ufficiali: 3 novità rispetto al derby, Tonali è recuperato

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Newcastle, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, Gruppo F. Rispetto al derby perso in modo netto contro l'Inter, Stefano Pioli recupera Fikayo Tomori che aveva saltato la stracittadina per squalifica. Spazio poi a Pobega al posto di Reijnders e a Chukwueze al posto di Pulisic:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Théo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. A disp. Sportiello, Mirante, Kjaer, Florenzi, Musah, Reijnders, Adli, Pulisic, Okafor, Jovic.All. Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Tonali; Murphy, Isak, Gordon. A disp. Karius, Harris, Dummett, Lascellles, Wilson, Targett, Barnes, Hall, Livramento, Almiron, Anderson, Miley. All. Howe.

ARBITRO: Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Cabañero e Prieto (Spagna)

IV UFFICIALE: Soto Grado (Spagna)

VAR: Hernández (Spagna)

AVAR: Fritz (Germania)