Milan, non solo Botman per la difesa: Esteve e Thiaw se parte Romagnoli

vedi letture

Non solo Sven Botman, il Milan cerca anche un altro difensore nel caso in cui Romagnoli non dovesse rinnovare il contratto con i rossoneri. Come si legge sulle pagine di Tuttosport i rossoneri continuano a monitorare i profili seguiti nelle scorse settimane: i nome sono quelli di Maxime Esteve, centrale del 2002 francese in forza al Montpellier e Malick Thiaw, difensore classe 2001 dello Schalke 04.