Ufficiale Burnley, dal Montpellier arriva Esteve: il difensore arriva in prestito

vedi letture

Futuro in Premier League per Maxime Esteve. Il difensore 21enne ha infatti lasciato il Montpellier per passare al Burnley. Il giocatore approda in Inghilterra con la formula del prestito fino al termine della stagione. Questo il comunicato ufficiale: "Il Burnley Football Club è lieto di annunciare l'acquisto del difensore francese Under 21 Maxime Estève, in prestito dal Montpellier, club della Ligue 1, fino alla fine della stagione".