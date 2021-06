Milan, non solo Ceballos: per il post-Calhanoglu stuzzica anche il profilo di Sabitzer

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, in casa Milan è caccia al trequartista. Oltre a Dani Ceballos del Real Madrid, stuzzica il profilo di Marcel Sabitzer, contratto in scadenza a giugno 2022 con il Lipsia. Per ora il prezzo resta alto, ma la situazione contrattuale del centrocampista austriaco, prossimo avversario dell'Italia a Euro2020, potrebbe cambiare le cose da metà luglio in poi. A scriverlo è Tuttosport.