Milan, nuovo allenamento in gruppo per Maignan e Florenzi: Bennacer e Calabria a parte

vedi letture

Prosegue la preparazione del Milan in vista della gara contro l’Atalanta. Come riporta Milannews.it, anche oggi Mike Maignan e Alessandro Florenzi si sono allenati con i compagni e vanno ad aumentare le possibilità che entrambi possano essere convocati per la gara di domenica. Ismael Bennacer e Davide Calabria invece proseguono il lavoro personalizzato.