Milan, nuovo nome per l'attacco: spunta Troy Parrott, 32 gol in stagione con l'AZ

E' iniziato in casa Milan il casting per quello che dovrebbe essere il nome giusto per il futuro della numero 9 rossonera, che rimane ancora oggi un rebus irrisolto. Oggi si è parlato di Mateo Retegui ma non viene ancora definitivamente accantonato neanche il profilo di Moise Kean. Tuttavia, secondo quanto scrive oggi il The Independent, nelle ultime ore è spuntato fuori un profilo nuovo, diverso e per certi versi inatteso: Troy Parrott.

32 gol in 43 presenze con la maglia dell'AZ Alkmaar

L'attaccante titolare della nazionale irlandese, nelle ultime stagioni, si sta mettendo in mostra con la maglia dell'AZ Alkmaar in Olanda: soprattutto in questa annata la punta sta andando molto forte con 32 gol realizzati in 43 partite totali tra club e nazionale. A breve si giocherà gli spareggi Mondiali contro la Repubblica Ceca: un'opportunità da lui stesso creata con una tripletta clamorosa all'Ungheria nell'ultima sosta.

28 milioni di valutazione

Stando alla stampa inglese, si parte da una valutazione di 28 milioni di euro. L'AZ è pronto a valutare proposte in estate per il 24enne, consapevole che non potrà trattenerlo e che servirà al club per generare ricircolo. Sul ragazzo ci sono già diversi club di Bundesliga, Liga ma anche di Premier League.