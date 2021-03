Milan, ora Tomori è diventato una priorità: i 28 milioni di riscatto non preoccupano

Secondo quanto rivela Sky, sono già iniziate le grandi manovre per la conferma di Fikayo Tomori in rossonero, ben oltre la naturale scadenza del suo prestito dal Chelsea. Sembra che il club rossonero abbia già iniziato a capire come e quando far valere i 28 milioni di euro concordati per il riscatto: al giocatore sono arrivate le prime rassicurazioni sul suo futuro in rossonero, soprattutto se dovesse continuare così (ieri è stato preferito a Romagnoli nella sfida tra rossoneri e Roma, ndr). D'altronde Elliott ha sempre dimostrato di non essere spaventata dagli investimenti, a patto che vengano fatti su calciatori di prospettiva e che possano rappresentare asset futuri per la società.