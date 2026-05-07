TMW Milan, per Vladimirov è pronto il rinnovo: sarà triennale con opzione per altri due anni

Futuro rossonero che si sta scrivendo in queste ore per Valeri Vladimirov, difensore centrale che ha diviso la stagione tra Primavera del Milan e Milan Futuro, ma che dovrebbe entrare anche in orbita Prima Squadra: per il bulgaro è pronto il rinnovo contrattuale coi rossoneri e il secondo contratto da pro.

Per il talentuoso centrale si parla di un contratto da tre anni più altri due di opzione in favore dei rossoneri, ed è logico aspettarsi un coinvolgimento crescente con la squadra di Allegri nella prossima annata.