Milan, Pioli deluso dai propri big: la notte di Milanello per cambiare subito passo

La notte passata a Milanello in seguito all'eliminazione dalla Coppa Italia è stata tutt'altro che casuale in casa Milan. Stefano Pioli ha deciso che questo è il momento che può decidere l'intera stagione, troppo brutta la sua squadra contro il Torino, troppo alto il rischio di finire l'anno senza trofei. E allora tutti a dormire al centro sportivo, con sveglia anticipata l'indomani e soprattutto con un confronto con i principali calciatori della rosa. Il tecnico milanista è rimasto particolarmente deluso dai propri big. Giroud, Theo, Leao e Bennacer sono finiti sul banco degli imputati per la prestazione negativa contro il Torino. Pioli ha dunque fatto scattare l'allarme, chiedendo proprio ai suoi migliori di giocatori di riscattarsi subito contro il Lecce. Una vittoria è obbligatoria per continuare a lottare per il titolo e per far tornare anche il sereno nello spogliatoio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.