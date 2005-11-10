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Roma, in arrivo il rilancio per Read. Pressing su Endrick per l'attacco

Roma, in arrivo il rilancio per Read. Pressing su Endrick per l'attacco TUTTOmercatoWEB
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Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 08:54Serie A
La Roma prepara un’offerta da 30 milioni per Givairo Read e intensifica i contatti per Endrick. Restano vive anche le piste Nusa e Schade.

Dopo aver completato l’arrivo di Konstantinos Koulierakis, la Roma concentra il proprio mercato sugli esterni. Gian Piero Gasperini ha ribadito la necessità di aggiungere nuove soluzioni sulle fasce e il direttore sportivo Tony D’Amico prova ad accelerare per Givairo Read. Il laterale destro del Feyenoord è stato individuato come una delle priorità. La Roma ha già offerto 25 milioni di euro, ma il club olandese ha chiesto uno sforzo ulteriore.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la nuova proposta potrebbe raggiungere i 30 milioni complessivi, con 25 milioni di parte fissa e altri cinque legati ai bonus. A queste condizioni il Feyenoord potrebbe aprire alla cessione. Resta sullo sfondo il Nottingham Forest, che avrebbe già raggiunto un’intesa economica con Read sulla base di quattro milioni a stagione. La prospettiva di giocare la Champions League con la Roma, però, rappresenta un argomento importante nella scelta del calciatore.

Nusa e Schade costano 60 milioni

La società continua a seguire anche Antonio Nusa, intenzionato a lasciare il Lipsia. Il club tedesco chiede però circa 60 milioni. Valutazione simile per Kevin Schade, esterno del Brentford apprezzato dalla dirigenza giallorossa.

Endrick torna al centro del mercato

La pista più calda per il reparto offensivo conduce a Endrick. Il brasiliano del Real Madrid può giocare come centravanti o partire dalla fascia sinistra e avrebbe perso terreno nelle gerarchie. L’operazione resta complessa, ma la Roma continua a lavorare per capire se nelle prossime settimane possano aprirsi le condizioni per portarlo nella Capitale.

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