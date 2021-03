Milan, Pioli: "Il gol annullato a Kessie? Franck mi ha assicurato che non ha toccato con la mano"

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato al termine della sfida contro il Manchester United, terminata con un prezioso 1-1. La partita poteva prendere una piega diversa commentato la rete annullata a Franck Kessie sullo 0-0. In merito l'allenatore ha dichiarato: "Dalla panchina ero lontano, non ho visto niente se non il gran gol di Franck. Avevo esultato perché per noi era importantissimo. Stavamo giocando bene, stavamo prendendo campo e prendere fiducia e il gol ci avrebbe dato ancora più forza mentale. Kessié mi assicura di non aver toccato il pallone con la mano però la decisione dell'arbitro è stata diversa".