Milan, Pioli: "Male nel primo tempo, ripartiamo dalla ripresa. Leao? La speranza è che giochi"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il derby perso per 0-2 contro l’Inter e valido per l’andata della semifinale di Champions: "Dovremo avere un approccio energico, intenso e più qualitativo di oggi. Dobbiamo alzare il livello e mettere in campo una prestazione diversa da quella del primo tempo e più simile a quella del secondo".

Ha parlato con la squadra?

"I ragazzi sono consapevoli che il risultato non è quello che volevamo. C'è delusione e voglia di fare meglio al ritorno".

Perché era arrabbiato con l'arbitro alla fine?

"Ho visto in tante situazioni due pesi e due misure".

Leao ce la farà per il ritorno?

"Vediamo. Oggi non era in condizione, vediamo tra sei giorni e la speranza è che giochi".