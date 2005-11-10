Ufficiale
Volto nuovo in casa Lecco. In prestito dalla Cremonese arriva Triacca per la difesa
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Lecco "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Triacca dalla U.S. Cremonese.
Benvenuto Daniele nella grande famiglia bluceleste!".
Di seguito, invece, la nota della compagine grigiorossa: "U.S. Cremonese comunica che il calciatore Daniele Triacca è stato trasferito a titolo temporaneo alla società Calcio Lecco 1912".
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