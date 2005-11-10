Ufficiale Team Altamura, in difesa arriva Ovalle Santos. Contratto biennale con opzione di prolungamento

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Team Altamura "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni dell’esterno di difesa Alessandro Ovalle Santos, classe 2005 con doppio passaporto italo-dominicano.

Il calciatore ha firmato un contratto sino al 30/06/2028, con opzione di prolungamento sino al 30/06/2029.

Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria e nell’ultima stagione ha militato nel Sant’Angelo, nel Girone D di Serie D, collezionando 21 presenze e realizzando 2 reti, per lui una stagione in Serie C nel Renate e una presenza nella Nazionale della Repubblica Dominicana.

L’Altamura SS accoglie Alessandro in biancorosso".