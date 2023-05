Milan, Pioli si congratula col Napoli per lo Scudetto: "Noi speriamo di ripeterci in futuro"

Passaggio di consegna dello Scudetto, cosa le ricorda? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 34esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Facciamo i complimenti al Napoli, ha meritato largamente lo Scudetto. Ha giocato sempre con grande continuità, abbiamo ripensato a ciò che abbiamo vissuto lo scorso anno e speriamo di ripeterci in futuro".

