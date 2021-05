Milan, Pioli su Diaz: "Con lui e Calhanoglu a sinistra la squadra è più compatta"

Nel corso dell'intervista a Milan Tv il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato della scelta di schierare Brahim Diaz come fantasista centrale nelle ultime gare: “La sua condizione è in crescita, in questo finale di campionato è utile sfruttare chi è più in forma e sta meglio. Lui sta facendo molto bene in queste ultime gare e ho scelto di schierarlo per avere Calhanoglu a sinistra per avere una squadra più compatta che può fare in fase difensiva un 4-4-2 anche se i numeri non sono importanti”.