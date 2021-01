Milan, Pioli su Ibra: "Pensa alla squadra, non a Sanremo. Per noi è stato una manna dal cielo"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Benevento, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, a un anno dal suo ritorno in rossonero: "Quando è arrivato sapevamo che era un momento delicato, è stato una manna dal cielo, ha dato una scossa ed energia che in quel momento la squadra non aveva. Il mercato di gennaio ci ha dato una mano. Sanremo? È più concentrato sulla squadra che su Sanremo, aveva già avvisato il club. È talmente un professionista, maniacale, che coglierà anche questa occasione per dimostrare che non mollerà un centimetro. Non vede l'ora di rientrare ma ci vuole cautela, spero possa tornare il prima possibile".