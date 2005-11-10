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Milan, presenti dei bonus nel contratto di Amorim: premi in caso di Scudetto o Champions

Milan, presenti dei bonus nel contratto di Amorim: premi in caso di Scudetto o Champions TUTTOmercatoWEB
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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:43Serie A

Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan e molti si stanno già chiedendo come riuscirà a rimotivare dei calciatori che non sono riusciti a ottenere la qualificazione in Champions League, obiettivo minimo della stagione appena conclusa con Massimiliano Allegri alla guida. Ci sarà tempo però per dialogare con i dirigenti, anche se è facile immaginare che abbia già avuto modo di parlare con Markus Krosche, il prossimo dt del Diavolo.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, oltre allo stipendio base, ci sono anche dei bonus nel contratto dell'ex Manchester United, che prevedono il versamento da parte del Milan di 1 milione di euro in caso di vittoria dello Scudetto e di 500mila euro invece se dovesse arrivare almeno il quarto posto, valido per tornare a giocare la competizione europea per club più importante.

Nel suo curriculum Amorim ha le esperienze con Braga e Sporting CP, portate a termine molto bene, mentre ha steccato in Premier League in un ambiente davvero molto particolare come quello di Manchester. A Old Trafford i risultati hanno tardato ad arrivare e alla fine è stato esonerato forse nel suo momento migliore. Carrick però ha dimostrato che poteva fare meglio, trascinando la squadra al 3° posto in classifica.

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