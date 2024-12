Milan, Pulisic ancora a parte. L'americano verso la panchina, Morata dal 1' con Abraham

Il Milan si appresta a ricevere la Roma a San Siro, dovendo rinunciare ancora una volta - quantomeno dal primo minuto - alla sua stella statunitense. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic continua a lavorare a parte. Anche ieri l’americano non ha

sostenuto la seduta insieme al resto dei compagni e, a meno di sorprese, domani potrà al massimo andare in panchina nella delicata sfida contro i giallorossi.

Il tecnico Paulo Fonseca, che già dovrà fare a meno di Leao, Okafor, Loftus-Cheek, Musah oltre al lungodegente Florenzi, per fortuna potrà contare su Alvaro Morata. Lo spagnolo è pienamente recuperato e partirà titolare, ma c'è il dubbio sulla sua posizione: centravanti o alle spalle di un’altra punta, verosimilmente Tammy Abraham? Nelle prove di ieri a Milanello, la seconda opzione pare la più probabile, ma sarà solo l’allenamento di oggi a sciogliere le ultime riserve.

C'è poi la questione Theo Hernandez, che per il ruolo di terzino sinistro potrebbe essere scalzato per la terza partita consecutiva dal giovane Jimenez. Il francese, però, ha ancora la seduta di stamattina per far cambiare idea a Fonseca: il suo obiettivo sarà dare altri segnali importanti, dopo quello di presentarsi comunque a Milanello nel primo dei giorni liberi concessi dall’allenatore portoghese alla squadra.