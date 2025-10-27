Milan, Pulisic potrebbe rientrare a Parma. Ma non verrà convocato dagli Stati Uniti

Christian Pulisic si è infortunato recentemente con la maglia degli Stati Uniti e sembrava non fosse in grado di rientrare fino a dopo la prossima sosta con le nazionali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, qualcosa però è cambiato perché l'ex Chelsea sta seguendo un programma di lavoro personalizzato che ha dato i suoi frutti.

Non tornerà contro l'Atalanta, né contro la Roma, ma prima della sosta di novembre il Milan giocherà a Parma e l'esterno offensivo di Allegri, che in questa stagione ha giocato da attaccante e da seconda punta, punta a esserci. Se sarà a disposizione però, lo diventerà anche per la Nazionale e qui sorge un nuovo problema.

Senza punti e senza qualificazione in palio, visto che Pochettino sarà impegnato solo in amichevole contro l'Uruguay e il Diavolo eviterebbe volentieri un nuovo viaggio al calciatore, che così recupererebbe a pieno dall'infortunio. Alla ripresa della Serie A è in programma il derby di Milano e nessuno vuole che sia affaticato. Per questo Furlani ne sta già discutendo con i riferimenti della federazione Usa: anche se dovesse rientrare a Parma, sfrutterà la pausa per ritrovare la condizione migliore. Un bene per tutti, tranne che per l'Inter di Cristian Chivu.