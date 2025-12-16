De Marco a Open VAR su Milan-Sassuolo: "Gol di Pulisic da convalidare, non c'è rigore su Cheddira"

Come ogni martedì, arriva il consueto appuntamento con Open VAR, il format di Dazn dove vengono analizzati i principali episodi arbitrali dell'ultimo turno di campionato, in questo caso il 15° di Serie A. A prendere la parola è l'ex arbitro Andrea De Marco, che fra i vari casi sotto la lente d'ingrandimento si sofferma anche su Milan-Sassuolo, una partita molto chiacchierata.

In primis, il contatto tra Pavlovic e Cheddira nel finale di partita: l'arbitro Crezzini lascia correre e il VAR conferma. "In questo caso - sottolinea De Marco - è stato molto bravo l'arbitro in campo a valutare la situazione, abbiamo visto come è intervenuto subito e in modo deciso. Bravi anche Prontera e Maresca al VAR, perché come si vede bene dalla camera alta, Pavlovic continua la sua corsa lineare mentre Cheddira non va a controllare il pallone, ma allarga proprio la gamba per andare a incocciare nella corsa dell'avversario. Quindi molto bravi tutti, sia nella revisione - vederla in dinamica ti dà una lettura chiara e precisa - che nella decisione in campo".

A seguire, c'è il gol non convalidato a Pulisic per precedente spinta di Loftus-Cheek ai danni di Candè: "In questo caso l'arbitro fischia il fallo, il giocatore del Milan appoggia le mani sulla schiena del giocatore del Sassuolo ma bisogna valutare l'intensità. In questo caso il VAR non può intervenire, però per le linee che ci siamo dati quest'anno di soglia dei falli, questo non può essere considerato un fallo e la rete doveva essere convalidato", conclude De Marco.