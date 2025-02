TMW Milan, Pulisic verso la panchina con il Feyenoord. Musah con Leao e Joao Felix

Arrivano importanti indicazioni di formazione in casa Milan alla vigilia della gara contro il Feyenoord in Champions League, valida per il playoff di ritorno che darà l'accesso agli ottavi di finale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Sergio Conceicao non dovrebbe rischiare dal primo minuto Christian Pulisic che non è al 100%. Al suo posto dovrebbe esserci Musah, che completerà il tridente d'attacco insieme a Joao Felix e Leao, alle spalle di Santiago Gimenez.

L'allenamento di rifinitura.

Mister Sergio Conceicao è tornato a Milanello dopo i funerali di Pinto da Costa, ex presidente del Porto al quale era molto legato. È andato dunque in scena con il tecnico regolarmente in campo l'allenamento di rifinitura del Milan alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord, che si disputerà domani alle 18.45 a San Siro. Breve capannello attorno all'allenatore portoghese, col consueto discorso alla squadra, prima di cominciare la seduta e, in seguito, la sessione è iniziata con qualche giro di corsa. Ancora una volta assente il centrocampista Ruben Loftus-Cheek che resta alle prese con l'infortunio muscolare che lo sta tenendo lontano dal campo da diverse settimane.

La probabile formazione

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez.