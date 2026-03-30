Milan, Rabiot rassicura Allegri: allarme rientrato dopo la botta al ginocchio subita in Nazionale

Un colpo al ginocchio accusato da Adrien Rabiot durante un allenamento con la Nazionale francese aveva inizialmente creato preoccupazione in casa Milan. Le sensazioni, però, sono rapidamente migliorate: il centrocampista ha rassicurato tutti e anche dalla Francia sono arrivati segnali incoraggianti. Rabiot, infatti, è stato regolarmente in panchina nella sfida contro la Colombia, con il ct Didier Deschamps che aveva già spiegato come il giocatore avesse svolto lavoro differenziato solo a scopo precauzionale. Dopo aver giocato l’intera gara contro il Brasile, la scelta condivisa con il Milan è stata quella di gestire il problema senza correre rischi.

Il club rossonero, del resto, vuole evitare qualsiasi complicazione, soprattutto alla luce di quanto accaduto in passato. Già a ottobre, infatti, un fastidio al polpaccio gestito con la nazionale si era trasformato in una lesione più seria, costringendo Rabiot a uno stop prolungato. Una situazione che aveva generato tensioni tra Milan e Francia, con Deschamps finito nel mirino per la gestione dell’infortunio. Proprio per questo, scrive il Corriere dello Sport di stamane, la linea stavolta è stata chiara: prudenza assoluta per evitare ricadute.

I numeri stagionali di Rabiot

In questa stagione l'ex Juve ha collezionato finora 24 presenze e 2100 minuti giocati con 5 gol e 5 assist in maglia rossonera.