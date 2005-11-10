Il Milan rischia di perdere Karetsas: oggi incontro tra Dortmund e Genk. La situazione

I tedeschi vedranno i belgi per provare ad accelerare per il 18enne valutato 40 milioni di euro: i rossoneri osservano interessati.

Il Milan di Gerry Cardinale ha da tempo individuato il sostituto di Rafael Leao senza aver ancora ceduto l'esterno offensivo. Si tratta di Konstantinos Karetsas, per il quale il club rossonero è deciso a investire parte del suo budget e farne l'erede designato del portoghese. Il problema però è che la concorrenza non manca, con il Borussia Dortmund in particolare che sta accelerando per assicurarsi il 18enne che ha segnato solo 3 gol nella scorsa stagione.

Oggi giornata chiave

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i gialloneri hanno in programma un incontro nelle prossime ore con il Genk per provare ad accelerare e chiudere la trattativa. I belgi continuano a chiedere circa 40 milioni di euro, ma la sensazione è che a breve si capirà se potranno ammorbidire la loro posizione o meno.

Leao non ha molte offerte

Le uniche due società che si sono fatte avanti in maniera concreta per il classe '99 sono il Fenerbahce e il Galatasaray. Le richieste del calciatore sono altissime, ma uno stipendio da 10 milioni di euro annui può non essere impossibile da soddisfare. Il problema è che passi in avanti non sono stati fatti in modo così concreto e di conseguenza l'impressione è che la situazione possa sbloccarsi solo ad agosto inoltrato.