Milan, salgono le quotazioni di Pochettino: con lui in panchina Planes per il ruolo di ds

Tanti nomi e poca chiarezza in casa Milan, per quanto riguarda la scelta dell'allenatore e la ricostruzione della dirigenza. Un nome caldo in questi giorni era quello di Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria e indicato come possibile nuovo massimo dirigente rossonero. Una possibilità, unita allo spirito accentratore del tedesco, che non sembra andare molto a genio a Zlatan Ibrahimovic e di conseguenza non sembra scaldare - almeno per il momento - neanche Jerry Cardinale.

Sulla questione della guida tecnica, dopo i no di Iraola e Xavi e con aperte altre piste tipo quella che porta a Glasner, c'è un nome che in queste ore sta scalando posizioni. Secondo quanto riferisce Tuttosport si tratta di Marucio Pochettino: curriculum di tutto rispetto (Tottenham, Chelsea e PSG tra le altre), idea di calcio abbastanza duttile e possibilità di trattenere qualche big dello spogliatoio (su tutti Modric, a cui il Real Madrid ha offerto un ruolo dirigenziale).

Sulla figura di Pochettino aleggia però un aspetto non di poco conto: il suo ruolo da ct degli Stati Uniti che lo vedrà impegnato nelle prossime settimane nel Mondiale casalingo (disputato in coabitazione con Canada e Messico). Un ostacolo che potrebbe essere in qualche modo superato: l'arrivo di Pochettino a Milano sarebbe affiancato da quello di Ramon Planes come ds: visto che il dirigente ha appena lasciato l’Al-Ittihad, quindi potrebbe subito anima e corpo nella sua nuova avventura e compensare in questo modo l'eventuale arrivo in ritardo del nuovo allenatore causa rassegna iridata.