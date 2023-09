Milan, scatta l'ora di Musah. E con il Verona anche Theo può riposare

Gli impegni cominciano ad accumularsi e Stefano Pioli non vuole rischiare altri stop. Per questo, come scrive la Gazzetta dello Sport, tra la partita di domani contro il Verona e quella contro il Cagliari nell'infrasettimanale il Milan vedrà qualche big riposare, ma non Rafael Leao che è pronto a riscattarsi dopo le critiche degli ultimi giorni. Potrebbe avere un turno di stop Olivier Giroud, che fin qui è sempre partito titolare: al suo posto scalpita Noah Okafor, alla caccia della prima da titolare.

Ma non solo Giroud, anche Theo Hernandez potrebbe riposare per ricaricare le batterie. Florenzi sta bene e Pioli potrebbe dirottarlo a sinistra, con Calabria a destra nella retroguardia che vede il ritorno di Tomori. A centrocampo spazio per Yunus Musah, subentrato bene in Champions e a sua volta pronto all'esordio dall'inizio, con Loftus-Cheek pronto ad un turno di stop dopo le fatiche di questo inizio.