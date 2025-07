Milan, Musah resta in uscita: il Nottingham Forest pronto ad alzare il pressing

vedi letture

Il Milan sta portando avanti un vero e proprio restyling del proprio centrocampo, con Massimiliano Allegri che ha dato indicazioni precise in merito alle qualità che dovranno avere i giocatori del prossimo anno.

Dopo l'addio di Tijjani Reijnders, volato al Manchester City, il ds Igli Tare ha chiuso per Luka Modric e, nella giornata di oggi, per Samuele Ricci dal Torino in un'operazione da circa 25 milioni di euro complessivi.

Per quel che riguarda le uscite, il prossimo giocatore a lasciare Milanello potrebbe essere Yunus Musah: lo statunitense nelle scorse settimane è stato ad un passo dal Napoli, col club azzurro che poi si è tirato indietro dopo la permanenza di Zambo Anguissa. Ore su Musah, spiega Sky Sport, si sta muovendo con sempre maggiore convinzione in Nottingham Forest, club che potrebbe presto avanzare una proposta formale per lui.