Milan, scelto il sostituto di Tatarusanu: sarà Sportiello e arriverà a zero

Il Milan va a caccia di un rinforzo in porta per sostituire Ciprian Tatarusanu. Come riportato da Tuttosport, il prescelto è Marco Sportiello, attuale estremo difensore dell’Atalanta. I contatti con il giocatore classe 1992 sono iniziati da tempo, anche perché il calciatore va in scadenza il prossimo 30 giugno. I rapporti tra il suo agente, Giuseppe Riso, e il Milan sono ottimi e il giocatore è stato suggerito anche da Stefano Pioli, che lo ha allenato a Firenze.