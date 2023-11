Milan, serve resettare dopo martedì: con il Lecce i rossoneri però non saranno stravolti

Il Milan lo sa, Pioli lo ha fatto presente ai suoi: servirà resettare tutto dopo la vittoria in Champions League contro il PSG. La sfida di oggi contro il Lecce sarà ovviamente delicatissima, anche perché arriva in un momento delicato della stagione. Per questo i rossoneri non saranno stravolti dal punto di vista della formazione contro i salentini di Roberto D'Aversa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà l'occasione di Samuel Chukwueze, che prenderà il posto di Pulisic. Un cambio naturale visto che l'americano è affaticato e, così come Kjaer, è rimasto a casa: i due non andranno neanche in nazionale, non una brutta notizia per il Diavolo. L'altro cambio riguarda il centrocampo, con Krunic che prenderà il posto di Musah, che necessita di un po' di riposo.