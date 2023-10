Milan, si avvicina il ritorno di Ibrahimovic in società? Incontro tra lo svedese e Furlani

Incontro a Milano tra Zlatan Ibrahimovic e l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani. Dopo il faccia a faccia con il patron Gerry Cardinale della metà di settembre lo svedese si è visto infatti con il dirigente, anche stavolta in un hotel milanese.

Qualcosa bolle in pentola, e lo si era capito fin dal giorno in cui Ibra si è presentato a Milanello, dopo il ko pesantissimo nel derby e alla vigilia della sfida contro il Newcastle, esordio stagionale in Champions League. L'attenzione, come riporta Gazzetta.it, si sposto sul tema motivazionale, con Ibrahimovic che parlò con la squadra negli spogliatoi e con Furlani e Pioli in campo. Poi l'incontro, appunto, con Cardinale, dove è emerso il sondaggio del club rossonero per capire i margini di manovra su un'eventuale collaborazione futura.

Oltre a questo ci sono anche le due presenze a San Siro dello svedese, prima con il Newcastle e poi contro la Lazio. A questo punto il ritorno al Milan sembra più vicino che mai, come hanno testimoniato anche le parole dello stesso Furlani dei giorni scorsi: "È una leggenda del Milan, sta pensando a cosa fare in futuro, nel frattempo noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente a Milanello ogni volta che vorrà".