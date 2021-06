Milan, si pensa alla cessione di Hauge ma il norvegese vorrebbe restare in rossonero

vedi letture

Nelle prime chiacchierate con l'Udinese per De Paul, il Milan ha proposto Jens Petter Hauge - profilo particolarmente gradito ai friulani - come possibile contropartita tecnica con una valutazione di circa i 15 milioni. Il norvegese, dunque, potrebbe finire sul mercato, ma di recente - come sottolinea Tuttosport - ha dichiarato di voler restare e continuare a far bene con i rossoneri.