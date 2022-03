Milan, sulla fascia destra tutto dipende da Florenzi. L'ombra di Mazraoui sul riscatto

Il mercato del Milan non si fermerà all'acquisto di un difensore centrale. Come riporta Tuttosport, potrebbe arrivare anche un terzino destro alternativo a Calabria. Tutto ruota attorno a Florenzi: Maldini e Massara devono decidere se riscattarlo per 4.5 milioni dalla Roma o puntare su un altro profilo. Ai rossoneri, ad esempio, piace molto Mazraoui, esterno in scadenza di contratto con l'Ajax.