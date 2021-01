Milan, Theo Hernandez è la certezza per il 2021 ma ci sono quattro dubbi per Pioli

Dubbi e certezze in casa Milan. I rossoneri di Stefano Pioli iniziano il 2021 in casa del Benevento per cercare di mantenere la vetta della classifica. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport. La sicurezza del reparto arretrato sarà rappresentata da Theo Hernandez, che oggi però è squalificato. Il difensore francese è cresciuto molto con il tecnico romagnolo.

Poker di dubbi - I dubbi invece riguardano innanzitutto il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ancora ai box e ci si interroga su quali possano essere gli effetti di uno stop forzato così lungo sulla sua condizione fisica. Il secondo interrogativo è legato ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu mentre il terzo è legato alla tenuta psicologica della squadra quando i punti inizieranno a pesare. Infine, un problema che potrebbe pesare è il fatto di avere una rosa ristretta quando ci saranno partite ravvicinate.