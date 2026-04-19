Milan, Tomori: "Tre punti per il nostro obiettivo, contro la Juve dobbiamo fare meglio"
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Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sul Verona: "In questo momento della stagione l'importante è fare punti, pensiamo a cosa fare meglio contro la Juve per raggiungere il nostro obiettivo".
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