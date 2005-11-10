Ufficiale Giana Erminio, contratto annuale per Saggionetto: "È stata la scelta che mi ha convinto di più"

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Giana Erminio "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Nicholas Saggionetto fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista centrale nato a Camposanpiero (PD) nel 2002, Nicholas è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella dai Pulcini alla Primavera 2, quando firma il suo primo contratto da professionista e viene ceduto in prestito al Sangiuliano City in Serie C. Di rientro dal prestito, esordisce in Serie B e la stagione 2024/25 torna al Sangiuliano in Serie D, dove colleziona 32 presenze e 2 gol. La stagione scorsa si divide fra Pavia e Sangiuliano, per un totale di 30 presenze, 4 gol e 5 assist".

Sempre ai canali ufficiali del club, queste le sue prime parole dopo la firma: "La Giana è stata la scelta che mi ha convinto di più, per la serietà della società e per il progetto che mi è stato presentato. Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza e farò di tutto per dare il mio contributo dentro e fuori dal campo".