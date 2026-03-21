Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Fullkrug in tandem con Pulisic. Zapata dal 1'
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita valida per la 30ª giornata di Serie A.
Alla fine è Niclas Fullkrug a giocare dall'inizio, affiancando in attacco Pulisic dopo l'infortunio che ha messo ko Leao. Torna Bartesaghi dal 1', Fofana vince il ballottaggio con Ricci. Per il Torino, D'Aversa ha deciso di puntare su Duvan Zapata al fianco di Simeone con Che Adams che parte dalla panchina. Prati in mediana viene preferito a Ilkhan.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. A disp. Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, Gimenez, Nkunku, Athekame, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Kulenovic, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze. All. Roberto D'Aversa.
ARBITRO: Fourneau di Roma.
ASSISTENTI: Rossi e Moro.
IV UFFICIALE: Doveri.
VAR: Nasca.
AVAR: Maresca.